قالت مجلة “فورين بوليسي”، إنه سيكون من الصعب التنبؤ برد الفلسطينيين على خطة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس المحتلة.

وأضافت أن هناك احتمال كبير بانفجار الغضب وربما اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة؛ لأن القدس هي القضية الأكثر حساسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين مثلما ظهر في اندلاع الانتفاضة الثانية ومواقف أخرى.بحسب المجلة

ودعا السفير الإسرائيلي في واشنطن رون ديرمر، الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إلى الوفاء بتعهده بنقل مقر السفارة الأمريكية بتل أبيب إلى القدس.

وتتابع “فورين بوليسي” قائلة إن إصرار ترامب على إعطاء انطباع أنه ينوى حقا نقل السفارة بمجرد توليه الحكم، يبدو جزءا من تحول أكبر تستعد إدارته للقيام به نحو اليمين المتطرف في إسرائيل. وهو التحول الذى يشير إليه اختياره لديفيد فريدمان، المؤيد للاستيطان والمعروف بمواقفه المتشددة، سفيرا لواشنطن فى إسرائيل. واعتبرت الصحيفة أن هذا التعين خطوة مقلقة بما يكفى، على افتراض موافقة مجلس الشيوخ عليه.

يذكر أنه خلال الحملة الانتخابية، صرح ترامب وعدد من مستشاريه أنه في حال فوزه فسوف تعترف الإدارة الأمريكية برئاسته بالقدس الموحدة كعاصمة لإسرائيل، ويطبق قرار مجلس النواب الأمريكي بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس.