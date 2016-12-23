نشر أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، دييغو أرماندو ، صورة، بعد اصطياده ظبياً مهدداً بالانقراض، في مدينة ، بدولة الإمارات، ما عرّضه لانتقادات لاذعة.

 

وظهر “مارادونا” وهو يمسك ببندقية صيد في يده اليمنى، والظبي المقتول في يده اليسرى.

 

وينبع غضب الإماراتيين خاصة، والخليجيين عموماً؛ لكون مارادونا اصطاد ظبياً صغيراً من الظباء المهددة بالانقراض منذ عام 1980، وهو ما قد يعرّضها إلى خطر الانقراض نهائياً.

 

ويطلق على هذه السلالة المها.

 

وتحظر السلطات الإماراتية صيد المها بشكل تام، ويتعرّض من يخالف ذلك لعقوبات مالية كبيرة.

 