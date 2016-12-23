أعفى رئيس ، “الحبيب شواط”، ومدير إقليم الوطني بالمدينة “الحبيب حيدر”، ورئيس منطقة الامن الوطني بصفاقس الجنوبية، “محمد الصغير”، على خلفية اغتيال الشهيد المهندس ، من قِبَل جهاز “” الإسرائيلي.

 

وذكرت مصادر صحفية تونسية أن الساعات القادمة ستشمل أيضا اعفاء مدير الحدود والاجانب ومدير الامن السياحي ورئيس منطقة باب بحر وحافظ مطار قرطاج وذلك على خلفية دخول الصحفي الاسرائيلي الى التراب التونسي وسهولة تنقله بين العاصمة وصفاقس.

 

وعثر في الخامس عشر من كانون الأول/ديسمبر الحالي، على مهندس ميكانيك الطيران محمد الزواري (49 عاما) الذي يحمل الجنسيتين التونسية والبلجيكية، مقتولا بالرصاص داخل سيارته أمام منزله في منطقة “العين” بصفاقس ثاني أكبر المدن التونسية.

 

وأعلنت الجناح العسكري لحركة في 17 كانون الأول/ديسمبر أن الزواري أحد قادتها وأنه انضم إليها قبل 10 سنوات، محملة مسؤولية اغتياله ومتوعدة بالرد.

 

وأوضحت القسام أن الزواري كان مشرفا “على مشروع طائرات الأبابيل القسامية التي كان لها دورها في حرب العام 2014” التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

 

والاثنين أعلن وزير الداخلية الهادي المجدوب “إمكانية” ضلوع جهاز مخابرات أجنبي لم يحدده في الاغتيال.