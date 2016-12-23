أعفى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، والي صفاقس “الحبيب شواط”، ومدير إقليم الأمن الوطني بالمدينة “الحبيب حيدر”، ورئيس منطقة الامن الوطني بصفاقس الجنوبية، “محمد الصغير”، على خلفية اغتيال الشهيد المهندس محمد الزواري، من قِبَل جهاز “الموساد” الإسرائيلي.

وذكرت مصادر صحفية تونسية أن الساعات القادمة ستشمل أيضا اعفاء مدير الحدود والاجانب ومدير الامن السياحي ورئيس منطقة باب بحر وحافظ مطار قرطاج وذلك على خلفية دخول الصحفي الاسرائيلي الى التراب التونسي وسهولة تنقله بين العاصمة وصفاقس.

وعثر في الخامس عشر من كانون الأول/ديسمبر الحالي، على مهندس ميكانيك الطيران محمد الزواري (49 عاما) الذي يحمل الجنسيتين التونسية والبلجيكية، مقتولا بالرصاص داخل سيارته أمام منزله في منطقة “العين” بصفاقس ثاني أكبر المدن التونسية.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في 17 كانون الأول/ديسمبر أن الزواري أحد قادتها وأنه انضم إليها قبل 10 سنوات، محملة إسرائيل مسؤولية اغتياله ومتوعدة بالرد.

وأوضحت القسام أن الزواري كان مشرفا “على مشروع طائرات الأبابيل القسامية التي كان لها دورها في حرب العام 2014” التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

والاثنين أعلن وزير الداخلية الهادي المجدوب “إمكانية” ضلوع جهاز مخابرات أجنبي لم يحدده في الاغتيال.