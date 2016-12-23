كشف المفكر الدكتور الدكتور عزمي بشارة، عن سبب طلب مصر تأجيل التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي، الخاص بإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال “بشارة” في تدوينه على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “لجأ نتنياهو إلى السيسي لأنه لم يكن واثقا أن أوباما سوف يستخدم حق النقض ضد قرار مجلس الأمن الداعي لوقف الاستيطان. فطلب السيسي من بعثة مصر تأجيل التصويت!! بدون حتى “مسافة السكة!”.

وأضاف، “مصر صاحبة الاقتراح ضد الاستيطان، سحبت اقتراحها بطلب ممن يقوم بالاستيطان. لماذا؟ لأن الاقتراح قد ينجح. مصر سحبت اقتراح القرار، لأنه قد يمر!!”.

وأشار إلى أن “ترامب دعا أوباما أيضا لاستخدام حق النقض”.

واستطرد “التصويت ضد وقف الاستيطان يعني فقط التصويت مع الاستيطان”.

وأكد “ستكون الإدارة الأميركية القادمة منفلتة العقال تماما في هذا الشأن”.