أزعج وجود “إيفانكا ترامب”، ابنة الرئيس الأميركي المنتخب، بين ركاب طائرة تابعة لشركة JetBlue، الخميس، محامٍ أمريكي، فراح يصرخ بها ويتهجم على أبيها.

ووفقاً لمواقع إعلامية أميركية، فقد طُرِدَ المحامي “دان غولدستاين” و زوجته “ماثيو لآنسر” المثلي الجنس، من الطائرة قبل إقلاعها بركابها من نيويورك إلى مدينة “بالم بيتش” بولاية فلوريدا.

واقترب غولدستاين من ابنة ترامب وفاجأها بصراخه في وجهها: “والدك يعمل على خراب البلد” ثم التزم الصمت قليلا، أملا على ما يبدو أن ترد عليه، لكنها لم تفعل وبقيت على حالها.

وتابع صراخه بوجهها، وقال لافتا بكلامه انتباه الركاب إليها: “لماذا هي بيننا؟ عليها السفر بطائرة خاصة” وفي هذه اللحظة اقترب منه بعض أفراد الطاقم، وقادوه وزوجته “مطرودين من الطائرة”.

إلا أن أحد الركاب، وهو أميركي اسمه Marc Scheff وكان جالسا قرب مقعد إيفانكا، ذكر لموقع BuzzFeed الإعلامي الأميركي رواية مختلفة، وفيها قال إن غولدستاين “لم يتوجه إليها ويصرخ بوجهها، بل قال العبارة وهو على مقعده” مضيفا أن ما قاله المحامي كان: “يخرّبون البلد، وها هم يخرّبون رحلتنا”.