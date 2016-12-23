نشرت “وكالة أعماق” التابعة لتنظيم داعش، تسجيلاً مصوراً لمنفذ هجوم برلين التونسي أنيس العامري.

وفي الفيديو أعلن “العامري” مبايعته للتنظيم، وزعيمه أبو بكر البغدادي، ويتوعد من أسماهم “الصليبيين” بالانتقام.

وكان وزير الداخلية الإيطالي، ماركو مينيتي، قد أعلن الجمعة أن رجلاً أردته الشرطة الإيطالية قتيلاً في ساعة مبكرة، هو قطعاً المشتبه به في هجوم بشاحنة في برلين على سوق عيد الميلاد. فيما نشرت وكالة “أعماق” التابعة لتنظيم “داعش” بياناً أقرت فيه بمقتل منفذ الهجوم.

يُشار إلى أن التونسي أنيس العامري يبلغ من العمر 24 عاماً، ويشتبه بأنه قاد الشاحنة التي دهست حشوداً في سوق لعيد الميلاد في برلين يوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً، وإصابة آخرين.