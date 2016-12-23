أظهر مقطع فيديو مروّع، شاباً يركل امرأة بقوة في ظهرها، لتسقط على الأرض بعد أن طارت لأعلى، وهي تصرخ.

وذكر الحساب الذي نشر الفيديو واسمه Der Politiker أنه لشاب كان يمشي وراء رجل وامرأة في مركز تسوق في هولندا.

وقد اختار الشاب ضحيته وجرى وراءها ليقوم بفعلته هذه بطريقة طرزان، حيث قفز في الهواء عاليا قبل أن يوجه لها الضربة من الخلف تماما وبقوة، لتهوي على الأرضية الصلبة.

وقد هرب الرجل ليترك المرأة وهي مصابة، في حين يسمع صوت صراخ في المركز، ولكن ليس مؤكدا أنه يأتي من المرأة نفسها أم شخص آخر.

يشار إلى أن كاميرات المراقبة في إحدى محطات المترو في ضاحية “نيو كولن” بالعاصمة الألمانية برلين، رصدت مطلع ديسمبر الجاري لحظة قيام مجهول بركل فتاة محجبة على ظهرها ورميها من أعلى الدرج.

وقد ظهر في الفيديو بضعة شبان لم يحركوا ساكنًا وكأنهم شركاء للجاني، حيث قام أحدهم بالتقاط مابدا أنه الهاتف الجوال للفتاة ولاذ بالفرار.وفقاً لموقع صحيفة “بيلد” الألمانية