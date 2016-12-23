أقدم بائع مغربي متجول على إحراق نفسه أمام مركز شرطة بالمدينة العتيقة للرباط، بعد صلاة الجمعة.

وحسب شهود عيان فإن المعني بالأمر قام بسكب مادة قابلة للاشتعال على نفسه وهو يصيح “عاش الملك، منِينْ مَا خْدِيتُوش لِي حقي أنا غَنْحْرق راسي هنا”، قبل أن يضرم النار.

وحضرت سيارة إسعاف إلى المكان على وجه السرعة، لتنقل المصاب الى المستشفى.

ونقلت صحيفة “هسبريس” المغربية، عن شقيق البائع قوله إن الأخير سبق أن تعرض لعملية سرقة قبل أربعة أشهر، وقبل يومين التقى بالأشخاص الذين قاموا بسرقته ونشب عراك بينهم، وحين حضور الشرطة قامت العناصر الأمنية باعتقال المشتكى عليهم، أطلق سراحهم، وواحد منهم بقي ليومين بمقر الأمن قبل أن يطلق سراحه، وهو ما لم يرق الضحية الذي “أحس بظلم كبير”، حسب تعبير أخيه.



