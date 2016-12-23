قال وزير الداخلية الإيطالي، إن منفذ هجوم برلين، التونسي أنيس العماري، قُتل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في ميلانو صباح اليوم .

وذكر موقع “بانوراما” الإيطالي للأنباء أن العماري سحب مسدسا وبدأ في إطلاق النار على رجال الشرطة وأصاب أحد العناصر في كتفه أثناء الاشتباه به ومطاردته.

وذكرت مصادر إعلامية أنه تم التقاط صورة عبر كاميرا مراقبة لرجل يحمل مواصفات المشتبه به في تنفيذ هجوم برلين في مدينة ألبورج شمال الدنمارك، وبحسب بيانات الشرطة فقد كان الرجل “يرتدي قبعة سوداء، ونظارات، ولحية السوداء .

وأوضح مكتب المدعى العام الألماني أن السلطات الألمانية على اتصال بنظيرتها الإيطالية لمتابعة تطورات الحادث.

من جانبها، قالت الحكومة الألمانية إن “الادعاء العام يقود التحقيقات بشأن هجوم برلين، ولا تزال التحقيقات بشأن كيفية هروب المتهم إلى إيطاليا مستمرة”.

والعامري كان ملاحقا منذ فر بعد هجوم مساء الاثنين في برلين، وكانت له روابط بإيطاليا كونه وصلها في بادئ الأمر قادما من تونس عام 2011.

وبعيد وصوله حكم عليه بالسجن بتهمة إضرام النار في مركز لجوء، ثم أفرج عنه في 2015 وتوجه إلى ألمانيا.