وصفَ القيادي في حزب “نداء تونس” عبد العزيز المزوغي، المهندس الشهيد محمد الزواري بـ”الإرهابي”.

وزعم “المزوغي” أن حركة حماس تدرب من وصفهم بـ”الإرهابيين” في تونس، وبالتحديد في مدينتي العالية وراس الجبل من ولاية بنزرت.

وادّعى المزوغي: “عديد السكان في مدينتي العالية ورأس الجبل اكدوا هذه المعلومة وهنالك قرابة 60 فلسطيني يتدربون على السلاح”.

وقال المزوغي ان قتال حماس لإسرائيل شيء يهمهم ولا يعني الشعب التونسي الذي يعاني تراجعا في كل الميادين. لافتاً تصريحات الصحفي التونسي لطفي العماري بتورط حماس في انشاء أنفاق في جبل الشعانبي أعلى مرتفع في تونس. وفق قوله

وأكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن الشهيد المهندس التونسي محمد الزواري، هو أحد القادة الذين أشرفوا على مشروع طائرات الأبابيل القسامية.

وأشارت إلى أن الزواري التحق قبل 10 سنوات في صفوف المقاومة الفلسطينية وانضم لكتائب القسام وعمل في صفوفها.

واستنكر نشطاء تصريحات “المزوغي”، حيث اعتبر (Aziz Naceeur) أنّ “حماس هم رجال المقاومة الفلسطينية الذين لا يزالون أوفياء لقضيتهم العادلة لا يعاديهم إلا كلب صهيوني فسحقا للصهاينة التوانسة هؤلاء الخونة هم من ساعد على إغتيال الشهيد العالم محمد الزواري وهم من ساعد الصحفي الصهيوني على إعداد تقريره الصحفي في بيت الشهيد”.

وقال (BenMoussa): “لعن الله هذا الصهيوني الحقير السفيه يجب مقاطعته ومقاطعة كل منظمة او حزب يحتضنه”.