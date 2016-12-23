أعادَ الكاتب الجزائريّ والمراقب الدوليّ لحقوق الإنسان أنور مالك، نشر فيديو، لمقابلة متلفزة سابقة معه، كشف فيها، وثيقة للمخابرات السورية، تفضح دور المخابرات الايرانية والعراقية وحزب الله، في صناعة تنظيم داعش.



وبحسب الوثيقة التي أورد جانباً من أهم بنودها “أنور مالك”، فإنّ الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله اقترحَ ضرورة وجود جماعات تكفيرية في الساحة السورية؛ حتّى يسهل حشد الرأي العام العربي والإسلامي والغربي لصالح الحكومة في سوريا.

وناقش المجتمعون كل السبل لتوصيل التكفيريين لداخل القُطْر . وتم الإتفاق على تسهيل مرورهم عبر العراق من خلال تنظيم الدولة الاسلامية في العراق الذين يتواجد أكثر من 2000 عنصر منهم في السجون العراقية.

وبحسب الوثيقة، فقد تعهد الجانب العراقي بتسهيل خروجهم من السجون بأي وسيلةٍ كانت، ورفع الحراسة المشددة عن الحدود. وأكد ضباط المخابرات العراقية أن لهم عناصرهم داخل التنظيم.