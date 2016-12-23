صادق مجلس الأمن الدولي، الجمعة، على قرار تاريخي يطالب بوقف بناء المستوطنات «الإسرائيلية» في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحسب وكالة «رويترز» للأنباء جاءت المصادقة على القرار إثر امتناع أمريكا عن التصويت.

بينما قالت شبكة سي إن إن الأمريكية إن القرار وافقت عليه 14 دولة أعضاء في مجلس الأمن، وامتناع واشنطن عن التصويت.

والقرار قدمته نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال، اليوم، بعدما سحبت مصر، أمس، قرار مماثل استجابة لضغوط «إسرائيلية» ومن الرئيس الأمريكي المنتخب »دونالد ترامب».

الأمر الذي أثار غضبا لدى المجموعة العربية في الأمم المتحدة، التي عقدت اجتماعاً طارئا لبحث الأمر، بينما وصف مراقبون القرار المصري بـ«الفضيحة الدبلوماسية»، وعدوا الموقف المصري «انحيازا سافراً» للدولة العبرية على حساب القضية الفلسطينية.