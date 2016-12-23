“سنواجه الكافرين في حرب يطول أمدها ضدهم بمساعدة من الله”، هكذا قال أبو هاجر الهاشمي، زعيم ولاية سيناء الجديد في مقابلة نادرة مع مجلة “النبأ” التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، وصورة زعيم الفرع بالطبع لم تنشر إلى جانب المقابلة، ولكنه تفاخر بالجهود التي يبذلها ضد مصر وعلق أيضا على إسرائيل وحماس.

وأضافت صحيفة “يديعوت أحرونوت” في تقرير ترجمته وطن أن الجيش المصري أعلن خلال شهر أغسطس من هذا العام، أنه قتل زعيم الدولة الإسلامية في شبه جزيرة سيناء، لكن على ما يبدو أن المنظمة كانت سريعة في تحديث خطوط القيادة وتعيين بديلا له ليقود الفرع الذي يتركز في شبه جزيرة سيناء ويبلغ عدد مقاتليه 800 أو 1000 ناشط.

وفي بداية المقابلة، عبر “أبو هاجر” عن أسفه لمقتل زعيم الفرع “أبو الأنصاري” واعترف بأن الواقعة صحيحة وأنه لأول مرة مصر تمكنت من القضاء عليه، وقال الزعيم الجديد: ” الكفار يتوسعون في الدائرة وبالتالي ستطول الحرب، وهم يحضرون أسلحة لنا يجب أن نأخذها ونجمع جنودنا لقتالهم”.

ثم انتقل الهاشمي للحديث عن إسرائيل ردا على سؤال لماذا لا يدخل التنظيم في مواجهة مفتوحة مع الجيش الإسرائيلي، فقال إن “المعركة ستكون قريبا وفي الوقت المناسب، وبالطبع ستحدث المعركة عندما يرون جنود الدولة الإسلامية يفعلون الخير وينهون عن المنكر، لابد أن إسرائيل ستخوض المعركة معنا عندما ترى نهايتها تقترب”.

وذكر “أبو هاجر” أن” إسرائيل تدخلت لدعم الجيش المصري من خلال الضربات الجوية، ظنوا أنهم سوف ينهون وجودنا، ولم يفهموا أننا سنبقى على قيد الحياة لإقامة هذا الدين، والله سينصرنا”. وأضاف أن سيتم تدمير منازلهم بأيديهم.

واعتبر الهاشمي أن “اليهود لا يزالوا في حالة من الارتباك على الرغم من أنهم يستخدمون أفضل الأسلحة وتقنيات متطورة، وأهم سبب لهذا هو أن الله قد أعمى بصيرتهم، وأنهم يعانون من نقص في المعلومات وعدم فهم للوضع الحقيقي في سيناء، ورغم أنهم ينفقون الكثير من المال لحماية حدودهم فكل هذا وهم، ونسوا أن الله يقول إنه سيتم تدمير منازلهم بأيديهم وأيدي المؤمنين”.