نشر الخبير في التغذية “بيل مارلر”، مجموعة محددة من الأطعمة الخطرة على الصحة، والتي قد تسبب الوفاة، هي خلاصة 20 عاماً من العمل على قضايا التسمم الغذائي، كما قال، وتتمثل في الآتي:

1- الحليب والعصير غير المبستر، البسترة ليست خطيرة على الصحة، وعلى عكس المشروبات الخام التي تزيد من خطر التلوث بالبكتيريا والفيروسات والطفيليات.

2- المحار الخام: يؤدي ارتفاع درجة حرارة المياه — بسبب الاحتباس الحراري — إلى النمو الميكروبي الذي ينتقل عن طريق المحار إلى المستهلك، وهو ما تسبب في إصابة “مارلر” بعدد من الأمراض المنقولة، المرتبطة بالمحار في السنوات الخمس الماضية أكثر مما كان عليه الأمر في العقدين السابقين.

3- اللحوم غير المطهية جيدا: تحتاج اللحوم للطهي بدرجات حرارة عالية، وذلك من أجل قتل البكتيريا، لذا يجب عدم أكل شرائح اللحم غير المطهية بشكل جيد.

4- الخضار والفواكه المغسولة مسبقا أكد “مارلر” أن الشعور بالراحة لطيف، ولكن انتقال الخضار والفواكه وتداولها عبر الأشخاص، قد يزيد من فرص تلوثها، والأمر لا يستحق المخاطرة.

5- البيض النيء: يقول “مارلر” إنك تصاب بالتسمم الغذائي بسبب البيض النيء، ولكنه في وقتنا الحالي أقل بكثير مما كان عليه قبل 20 عاما.

6-البذور أو البراعم التي تُؤكل نيئة: السبب في تفشي الجراثيم هو عدم الاهتمام بمخاطر تلوث البرعم، فهذه المنتجات لا تُؤكل على الإطلاق، هو انتشار البراعم لأكثر من 30 نوعا من الجراثيم، وفي المقام الأول السالمونيلا وإي كولي ” E. coli”، في العقدين الماضيين.