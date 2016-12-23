“طلع السيسي بسواد الوجه”، بهذه العبارة علّقت الإعلامية الجزائرية خديجة بن قنة، على التصويت الساحق لمجلس الأمن الدولي على مشروع قرار لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد سحب مصر لمشروع القرار تحت ضغط من إسرائيل ومن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وكتبت “بن قنة” على حسابها في “فيسبوك”: ” “يمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين”.. طلع السيسي بسواد الوجه بعد ان صوّت مجلس الأمن قبل قليل لصالح قرار وقف الاستيطان الإسرائيلي..هذه أول مرة يصوت فيها مجلس الأمن بالاغلبية على منع الاستيطان منذ 36 عاما.. انتصار كاسح لفلسطين رغم موقف السيسي المعارض للقرار.. مبروووووك فلسطين..”.

ويؤكد القرار على عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ويعتبر إنشاء المستوطنات انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل.

كما يطالب القرار بوقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية على الأراضي المحتلة، معتبرا أن أي تغييرات على حدود عام 1967 لن يعترف بها إلا بتوافق الطرفين، ومطالبا دول المجلس بالتمييز في معاملاتها بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967.

كانت مصر سحبت الجمعة مشروع قرار قدمته إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك لعرقلة طرحه من دول أخرى، بينما تبنت السنغال وفنزويلا وماليزيا ونيوزيلندا مشروع وقف الاستيطان وطلبت التصويت اليوم.

وطلبت مصر تأجيل جلسة التصويت التي كانت مقررة أمس الخميس إلى إشعار آخر، وعللت طلبها بالحاجة لإجراء مزيد من المشاورات مع الشركاء والأطراف، وذلك بعد تلقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.