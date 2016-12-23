“طلع السيسي بسواد الوجه”، بهذه العبارة علّقت الإعلامية الجزائرية خديجة بن قنة، على التصويت الساحق لمجلس الأمن الدولي على مشروع قرار لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد سحب مصر لمشروع القرار تحت ضغط من إسرائيل ومن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.
وكتبت “بن قنة” على حسابها في “فيسبوك”: ” “يمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين”.. طلع السيسي بسواد الوجه بعد ان صوّت مجلس الأمن قبل قليل لصالح قرار وقف الاستيطان الإسرائيلي..هذه أول مرة يصوت فيها مجلس الأمن بالاغلبية على منع الاستيطان منذ 36 عاما.. انتصار كاسح لفلسطين رغم موقف السيسي المعارض للقرار.. مبروووووك فلسطين..”.
ويؤكد القرار على عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ويعتبر إنشاء المستوطنات انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل.
كما يطالب القرار بوقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية على الأراضي المحتلة، معتبرا أن أي تغييرات على حدود عام 1967 لن يعترف بها إلا بتوافق الطرفين، ومطالبا دول المجلس بالتمييز في معاملاتها بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967.
كانت مصر سحبت الجمعة مشروع قرار قدمته إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك لعرقلة طرحه من دول أخرى، بينما تبنت السنغال وفنزويلا وماليزيا ونيوزيلندا مشروع وقف الاستيطان وطلبت التصويت اليوم.
وطلبت مصر تأجيل جلسة التصويت التي كانت مقررة أمس الخميس إلى إشعار آخر، وعللت طلبها بالحاجة لإجراء مزيد من المشاورات مع الشركاء والأطراف، وذلك بعد تلقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.
2 تعليقات علي “خديجة بن قنّة: “طلع السيسي بسواد الوجه .. أول مرة يصوت مجلس الأمن بالأغلبية على منع الاستيطان منذ 36 عاما””
As always and since Sadat, The so called Egyptian Govt. always sides with who ever pays more. It is very entertaining when Egypt calls Qatar a Surrogate of Israel.Look who is calling the cattle BLACK.
تحججوا في حلب لما لم يؤيد القرار الفرنسي بشأن حلب بأن القرار ساقط لا محالة لأنهم يعلمون بأن الروس سيرفعون ضده الفيتو،والآ ن بعد أن حصحص الحق ماذا عساهم يقولون أو يبررون؟!، اأيها المصريون وأيها العرب والمسلمون انتظروا أن لا تروا من هذا الإنقلابي خيرا قط،فالذي أقسم بخالقه أنه سيكون تحت إمرة مرسي ثم انقلب عليه،والذي أقسم كذلك بأغلظ الإيمان أن ثلاجته ماحوت شيئا طيلة عشرسنين إلاالماء بقادر على أن يرينا العجب في غير رجب،لكن الغريب في من يطيعه أو يهلل له أو يمنحه الرز ،كيف لا وربنا عز وجل قد حسم الموقف بشأنه وبشأن أمثاله لما قال:(ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم )،يحلف ويكذب،يهمز ويغمز بـ (مسافة السكة) مناورة ومخاتلة وإذا به يتضح بالبرهان أن المقصود بمسافة السكة هو الكيان الإسرائيلي الذي هو مستعد لنجدته وإخراجه من ورطته قبل أن تقوم من مقامك، بل وقبل أن يرتد إليك طرفك،يا لعار (الناصريون)من أمثال هيكل الذي لاهيكل له ،ومن امثال حمدين صباحي الذي لاصباح له وكثير من الإعلاميين الذين شبهوه بجمال عبد الناصر ولايزالون،ماذا عساهم يقولون الآن وقد تبين الرشد من الغي؟! ،اللهم إلا إذا كان البقر قدتشابه عليهم أو أن قصدهم أن جمال والسيسي سواء بسواء ،فالأول كلما دخل معركة إلا وخرج منهامنهزما مكسور الجناح ،والثاني يِؤثر أن يرفع الراية من الأول ويسلم إسرائيل ما تريد وبما تريدو شعاره في هذا(كفى الله المؤمنين شر القتال)وهذا عين الجبن وقمته ، كانوا يقرعون آذاننا أن مرسي خاطب بيريز بصديقي العزيز وكانو يصفونه بالخائن ، ولنفرض أن ذلك قيل واستدعى منكم الثورة وهو مجرد قول لافعل،فهل بإمكانكم الأن ياسحرة فرعون أن تصفوا سيدكم بالخائن وأنتم ترون الأفعال لا الأقوال،فعل سحب المشروع،فعل الحصار،فعل إغراق الأنفاق بمياه البحر،فعل القتل على الشواطيء الغزاوية؟! أتحداكم أن تفعلوا -ولن تفعلوا- لأنكم -مثلما ذكرنا في الأية أعلاه-مثله تمشون بنميم وتتحركون بمهماز فهو سيدكم وأنتم عبيده وأن للعبد أن يصدع بالحق وقد باع حريته بلا ثمن وببلاش؟! ،لقد صدق من قال :إن في مصر كثير من المضحكات …ولكن ضحك كالبكى،أجل والله فالفضيحة بجلاجل بلدان أعجمية غير إسلامية تطرح المشروع وبلد الطوق يسحبه،لو فكر قليلا لأدرك بأن اتساع الإستيطان واستمراه سيؤدي إلى وصوله-أي الإستيطان – إلى مصر،لكن لا غرابة فهو مستعد ليبيع أرضه للرز ولغير الرز بل وحتى نفسه لوصلحت للبيع ،ولكن الحمد لله أنه أدرك أنه لن ينفع أنه (يتباع) لأن أسهمه متهاوية في بورصة القيم، ومع كل قرار يصدره في العاجل أو الآجل إلا وتهاوت أكثر إلى أن تصل إلى الحضيض، بل هي الآن كاسدة آيلة إلى الفساد في القريب العاجل ،وعندئذ (يفرح المؤمنون) ،والشرفاء من أمثال السينغال و ماليزيا و نيوزيلندا وفنزويلا،وقبل ذلك فليعلم الجميع أنه( ألا تنصروه(فلسطين قياسا)فقد نصره الله إذ هما في الغار…) ،وأنه إن تولى السيسي وغيره فالله قادر على أن يستبدلهم جميعا بأقوام غيرهم ثم لايكونوا أمثالهم ،وما ذلك على الله بعزيز ولا بعسير وحديث التصويت خير دليل لمن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.