“طلع بسواد الوجه”، بهذه العبارة علّقت الإعلامية الجزائرية ، على التصويت الساحق لمجلس الأمن الدولي على مشروع قرار لوقف الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد سحب لمشروع القرار تحت ضغط من ومن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

 

وكتبت “بن قنة” على حسابها في “فيسبوك”: ” “يمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين”.. طلع السيسي بسواد الوجه بعد ان صوّت قبل قليل لصالح قرار الإسرائيلي..هذه أول مرة يصوت فيها بالاغلبية على منع الاستيطان منذ 36 عاما.. انتصار كاسح لفلسطين رغم موقف السيسي المعارض للقرار.. مبروووووك ..”.

ويؤكد القرار على عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ويعتبر إنشاء المستوطنات انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل.

 

كما يطالب القرار بوقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية على الأراضي المحتلة، معتبرا أن أي تغييرات على حدود عام 1967 لن يعترف بها إلا بتوافق الطرفين، ومطالبا دول المجلس بالتمييز في معاملاتها بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967.

 

كانت مصر سحبت الجمعة مشروع قرار قدمته إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك لعرقلة طرحه من دول أخرى، بينما تبنت وفنزويلا وماليزيا ونيوزيلندا مشروع وقف الاستيطان وطلبت التصويت اليوم.

 

وطلبت مصر تأجيل جلسة التصويت التي كانت مقررة أمس الخميس إلى إشعار آخر، وعللت طلبها بالحاجة لإجراء مزيد من المشاورات مع الشركاء والأطراف، وذلك بعد تلقي الرئيس المصري اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.