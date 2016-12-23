عنونت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الجمعة، صفحتها الرئيسة، بتوجيه الشكر للرئيس المصريّ عبد الفتاح السيسي، بعد طلب مصر تأجيل التصويت في مجلس الأمن ضد الاستيطان.

وكتبت الصحيفة العبرية في عنوانها:”شكراً للسيسي”.

واعتبر وزير الامن الداخلي الاسرائيلي غلعاد اردان إرجاء التصويت على مشروع القرار المصري بشان الاستيطان انجازاً دبلوماسياً.

واضاف ان هذا الامر يدل على العلاقات الجيدة بين إسرائيل ومصر.

ورأى الوزير اردان انه كان للموقف الحازم الذي أبداه الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب من مشروع القرار هذا تأثير كبير لارجاء التصويت.

وطلبت مصر تأجيل جلسة التصويت التي كانت مقررة أمس الخميس إلى إشعار آخر، وعللت طلبها بالحاجة لإجراء مزيد من المشاورات مع الشركاء والأطراف.

وجاءت خطوة طلب تأجيل التصويت بعد تلقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من ترامب.