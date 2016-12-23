عنونت صحيفة “ أحرونوت” العبرية، اليوم الجمعة، صفحتها الرئيسة، بتوجيه الشكر للرئيس المصريّ ، بعد طلب تأجيل التصويت في ضد .

 

وكتبت الصحيفة العبرية في عنوانها:”شكراً للسيسي”.

واعتبر وزير الامن الداخلي الاسرائيلي غلعاد اردان إرجاء التصويت على مشروع القرار المصري بشان الاستيطان انجازاً دبلوماسياً.

 

واضاف ان هذا الامر يدل على العلاقات الجيدة بين .

 

ورأى الوزير اردان انه كان للموقف الحازم الذي أبداه الرئيس الامريكي المنتخب من مشروع القرار هذا تأثير كبير لارجاء التصويت.

 

وطلبت مصر تأجيل جلسة التصويت التي كانت مقررة أمس الخميس إلى إشعار آخر، وعللت طلبها بالحاجة لإجراء مزيد من المشاورات مع الشركاء والأطراف.

 

وجاءت خطوة طلب تأجيل التصويت بعد تلقي الرئيس المصري عبد الفتاح اتصالا هاتفيا من ترامب.

 