أكدت السلطات الأمنية السعودية في الرياض ، ضبطها معرضا يبيع دمى “عبدة الشيطان”، بعد تلقيها بلاغا من أحد المواطنين.

وقال المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة العاصمة الرياض، فواز الميمان، الجمعة, إنه: “من خلال متابعة الشرطة لما ينشر في وسائل الإعلام فقد وثقت خبرا نشر في إحدى الصحف الإلكترونية بعنوان: مواطن يرصد محلا شهيرا بالرياض يبيع ألعاب عبدة الشيطان”.

وأكد الميمان أنه تم تكليف الجهة المختصة بإدارة التحريات والبحث الجنائي، بالوقوف على حقيقة ما جاء في الخبر، ووفقا لما اتخذ من إجراءات جرى تحديد المعرض ورصده، وثبت وجود تلك الدمى وتم ضبطها.

وأضاف أنه “تم سماع أقوال المسؤول عن المعرض الذي ذكر أن تلك الألعاب تستورد من دولة آسيوية ومن ثم تعرض للبيع في المحل، وجرى تحريز المضبوطات، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لمعالجة القضية حسب الاختصاص”.