أشار حسن نصر الله في كلمة ألقاها اليوم خلال لقاءٍ طلّابي أنّ الصور التي تمّ توثيقها في حلب مفبركة معلقاً “لقد أتوا بصور حصلت في مجازر العدو الصهيوني في الضاحية الجنوبية وغزة وقالوا انها في حلب كما اتوا بصور لاطفال جياع في اليمن”.

هذا الاستخفاف بمآساة الأطفال وما آلت إليه أوضاعهم، دفع فصائل المعارضة السورية إلى الرد، فأشار عضو المكتب السياسي في جماعة نور الدين زنكي أنّ “نصر الله يكذب و يعرف أنّه يكذب و قطيعه يعلم أنّه يكذب، وكان سيسبب لنا بعضاً من الاحراج لو قال غير ذلك إذ لم ننتظر منه غير جرائم الحرب و تبرير تلك الجرائم بأكاذيب و حجج رخيصة”.

متابعاً “كنا نتوقع أن يتهم الثوار بتدمير حلب كما فعل النظام و لكن يبدو أنّ مستوى الصفاقة و الاجرام لدى نصر الله يفوق نظام الاسد إذ تنكر للدمار الشامل في حلب بل و نسبه لأماكن أخرى”.

بدوره بسام حجي مصطفى وهو أيضاً من أعضاء المكتب السياسي لجماعة الزنكي أشار إلى أنّه “عندما هاجمت اسرائيل لبنان تحدث الإعلام عن جرائم تدمير البنية التحتية للطيران الإسرائيلي وعن قصف المدنيين وكانت اسرائيل تنكر ذلك. اليوم حسن نصر الله ينكر مثل اسرائيل ما هو موجود على الأرض، حلب المدمرة كان فيها مئات الاف المدنيين وأجبرتهم الطيارات والدبابات والمدفعية التابعه لحلفاء حزب الله على الهجرة والنزوح وكان زعيم حزب الله يتحدث بصفاقه عن طريق القدس الذي يمر من حلب”.

مضيفاً “العار يغطي حسن نصر الله من راسه حتى اخمص قدمية فهو فشل بمواجهة الثوار لولا بوتين الصديق الوفي لإسرائيل”.

من جهته عضو الهيئة السياسية في جيش الاسلام أبو عبد الرحمن الحموي علّق “لأعجب من حلفاء نظام مجرم ألغى وزير خارجيته سابقاً قارة أوربا من خريطة العالم أن يدعي فبركة ملايين الصور التي تناقلها الإعلام الدولي كله على أنها توثيق لجزء صغير من جرائم النظام وحزب الله اللبناني وميليشيات ايران في حلب، يبدو أن حزب الله اللبناني ليس شريكاً للأسد والروس في الجرائم فقط …. بل حتى في الكذب“.

أما عبد السلام مزعل جبهة الاصالة و التنمية فقد اعتبر أنّ “حسن نصر الله غير مستغرب عليه الكذب فهو انتهج سياسة أكذب فإكذب حتى يصدقك الآخر، فإعتدنا على هذا النظام وأذناب النظام في الكذب وتزوير الحقائق“.

ليوضح ادريس الرعد فيلق الشام فقد أوضح أنّ “حسن نصر الله يعيش أوهام التقية وتكذيب الواقع واعتاد الكذب منذ أن نفى مشاركة ميليشياته في القتال لجانب الاسد في 2012”.

متابعاً “ليس غريباً على المجرمين أمثال حسن نصر الله تكذيب الصور ونفيها ظناً ان ذلك سينجيه من الملاحقة والعقاب .. والمحاكم ستلاحقه عن قريب”.

في حين عضو المكتب السياسي في مكتب أحرار الشام حسام طرشة فقد اكتفى بالتعليق ” إذا لم تستح فافعل ما شئت”.

ختاماً، وبعد تنكر نصر الله لكل المجازر الإنسانية في حلب والتي ألمت بالأطفال والنساء والمدنيين، كأني بلسان الشهداء يقولون له “ليت صورنا «مفبركة» يا سيد نصرالله وليتك لم تتحول إلى «محتل»“.

“جنوبيه”