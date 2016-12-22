على الرغم من أن الديو الغنائي “لو كان بخاطري” الذي جمع المطرب السعودي راشد الماجد والمطربة المصرية آمال ماهر، لم يطرح سوى قبل أسبوع واحد فحسب، إلا أنه استطاع أن يحقق نجاحا كبيرا، بحيث سجل 11 مليون مشاهدة.

وعلقت آمال ماهر على هذا النجاح من خلال حسابها الرسمي على “فيسبوك” قائلة: “عشرة ملايين مشاهدة في أسبوع واحد، الحمد لله على النجاح، وألف شكر لدعم جمهوري، ربنا يخليكم، وشكر خاص للفنان الكبير راشد الماجد وكل فريق عمل الأغنية، الشاعر واحد والملحن عمرو مصطفى والموزع الموسيقي أحمد الموجي ومهندس الصوت جاسم محمد والمخرج بسام الترك وفريق السوشيال ميديا ميدو حلمي، وشكر خاص لشركة قنوات على التسويق الديجتال للأغنية”.

وعلق ملحن الأغنية عمرو مصطفى على “فيسبوك” قائلا إن “عشرة ملايين مشاهدة في أسبوع، أولا وأخيرا الحمد لله، شكرا للشاعر المبدع (واحد)، شكرا للمبدعين آمال ماهر وراشد الماجد، شكرا لكل أصدقائي في الصفحة ولكل من عمل شير”. حسب العربي الجديد.

وأغنية “لو كان بخاطري” من كلمات الشاعر واحد، وألحان الملحن عمرو مصطفى، وتوزيع أحمد الموجي، وتم تسجيلها وتصويرها في أحد الاستديوهات بمنطقة الكرامة في دبي، وقد سبقت الأغنية حملة دعائية كبيرة في شوارع القاهرة، وكان طرحها قد تأجل عدة أيام بسبب تفجير الكنيسة البطرسية في مصر.