في محاولة جديدة لتأكيد فكره الليبرالي المتناقض مع نفسه، قدم الكاتب السعودي الليبرالي، محمد آل الشيخ تنظيرا جديدا لهذا الفكر في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، حيث أكد على تحصيل الضرائب التصاعدية التي تمثل أساسا في الفكر الليبرالي إلا أنه رفض فكرة التمثيل البرلماني عن طريق الانتخاب.

وقال “آل الشيخ” في تغريداته التي رصدتها “وطن”: ” ليكون مجتمعنا مجتمعا مدنيا لابد ان نتحول من مجتمع ريعي لمجتمع انتاجي يؤمن بالضرائب على مخرجات الانتاج وهي تحولات مؤلمة لكنها ضرورية للبقاء”.

ليكون مجتمعنا مجتمعا مدنيا لابد ان نتحول من مجتمع ريعي لمجتمع انتاجي يؤمن بالضرائب على مخرجات الانتاج وهي تحولات مؤلمة لكنها ضرورية للبقاء — محمد آل الشيخ (@alshaikhmhmd) December 21, 2016

وأضاف: “الضرائب اكثر عدالة من الرسوم التي يدفعها الغني كما الفقير اما الضرائب فمرتفعة على الغني لكنها تكاد تكون معدومة على الفقراء وهي ضرورة للبقاء”.

الضرائب اكثر عدالة من الرسوم التي يدفعها الغني كما الفقير اما الضرائب فمرتفعة على الغني لكنها تكاد تكون معدومة على الفقراء وهي ضرورة للبقاء — محمد آل الشيخ (@alshaikhmhmd) December 21, 2016

وفيما يعكس ليبراليته التي يتبناها هو ومن على شاكلته من ليبراليي الخليج الذين ينظرون ديمقراطية حسب رؤيتهم قال: “يقولون لاضرائب دون تمثيل برلماني منتخب يقوم بالتشريع والمراقبة.. تجربتنا مع الانتخابات البلدية ونوعية و وعي من جاءت بهم غير مشجعة اطلاقا”.

يقولون لاضرائب دون تمثيل برلماني منتخب يقوم بالتشريع والمراقبة.. تجربتنا مع الانتخابا البلدية ونوعية و وعي من جاءت بهم غير مشجعة اطلاقا — محمد آل الشيخ (@alshaikhmhmd) December 22, 2016

من جانبهم، هاجم متابعو “آل الشيخ” فكره المتناقض، معتبرين انه وأمثاله يشكلون عقبة في حياة السعوديين وأنه ليس إلا بوقا مأجورا للسلطة.

@alshaikhmhmd انت مغفل ولست الا بوق مأجور — ضد المطبلين (@againstdruming) December 22, 2016

@alshaikhmhmd طبيعي من يعتاش على المخصصات والهبات والشرهات والمنح لن يعرف معاناة المواطن العصامي — Mohaal (@Mohaal15) December 22, 2016

@alshaikhmhmd

تدري احسن شي اننا مانتابعك لأنك متقلب وضد المواطن

خروج — رمزي الوابلي (@ralwable1) December 22, 2016