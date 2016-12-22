في محاولة جديدة لتأكيد فكره الليبرالي المتناقض مع نفسه، قدم الكاتب السعودي الليبرالي، محمد آل الشيخ تنظيرا جديدا لهذا الفكر في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، حيث أكد على تحصيل التصاعدية التي تمثل أساسا في إلا أنه رفض فكرة عن طريق .

 

وقال “آل الشيخ” في تغريداته التي رصدتها “وطن”: ” ليكون مجتمعنا مجتمعا مدنيا لابد ان نتحول من مجتمع ريعي لمجتمع انتاجي يؤمن بالضرائب على مخرجات وهي تحولات مؤلمة لكنها ضرورية للبقاء”.

 

وأضاف: “الضرائب اكثر عدالة من الرسوم التي يدفعها الغني كما الفقير اما الضرائب فمرتفعة على الغني لكنها تكاد تكون معدومة على وهي ضرورة للبقاء”.

 

وفيما يعكس ليبراليته التي يتبناها هو ومن على شاكلته من ليبراليي الخليج الذين ينظرون ديمقراطية حسب رؤيتهم قال: “يقولون لاضرائب دون تمثيل برلماني منتخب يقوم بالتشريع والمراقبة.. تجربتنا مع ونوعية و وعي من جاءت بهم غير مشجعة اطلاقا”.

 

من جانبهم، هاجم متابعو “آل الشيخ” فكره المتناقض، معتبرين انه وأمثاله يشكلون عقبة في حياة وأنه ليس إلا بوقا مأجورا للسلطة.

 