اتهمت الممثلة المصرية “هالة فاخر” أهل الأرياف في مصر بتشغيل بناتهم بينما هم يجلسون أمام منازلهم يشربون الشاي والسجائر.

وقالت فاخر في برنامجها “انتبهوا أيها السادة” المذاع على قناة “الحياة” أن المواطن المصري في المحافظات– دون أن تستثني- ينجب 7 أو 8 بنات ويرسلهن للعمل كخادمات في مصر وهو يجلس على الدكة أمام منزله يشرب كباية الشاي والسيجارة الحلوة، وتأتي بناته له بالفلوس فهو-كما قالت- ليس بحاجة للعمل “قاعد يخلّف بس” وأضافت انه “يحرم بناته من طفولتهن وفرصة للتعليم”.

وعلّقت فاخر على من يقول أن “الدنيا غليت” قائلة “لازم يكون في غلاء ما احنا كتير” وروت أنها من ثلاث أيام نزلت إلى السوق ودخلت سوبر ماركت وهي-كما قالت- تحب أن تشتري الاشياء بنفسها، وأضافت مقسمة باليمين أنها لا تشتري لحمة لأن سعرها ارتفع بطريقة مستفزة، وتابعت الممثلة الكوميدية متسائلة: “هي اللحمة دي حتحييني”.

وأضافت أن “الجبنة والخضار والفواكه كلها ارتفعت أسعارها والرز -كما قالت- ” مش لاقينو بيدونا بدل منو معكرونة” وطالبت هالة فاخر بفرض رقابة على هذه السلع ، داعية الشعب المصري للتحلي بالصبر:”أنا مش حأقول أنو نحنا لازم نستحمل.. بس إحنا لازم نستحمل علشان بلدنا تقوم” وعلى المصريين –كما قالت– أن يتكاتفوا لحل مشاكل كثيرة ومن أهمها الأكل والشرب.