قال النائب الكويتي السابق ناصر الدويلة إن “انتصرت” وان المشروع الإيراني في كل المنطقة العربية “هزم”, مشيراً إلى أن كل الميليشيات الطائفية ستنسحب خلال أسابيع من . حسب قوله.

 

وأضاف الدويلة في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. إن كل الميليشيات الطائفية ستنسحب من سوريا خلال أسابيع وتتسلم الحكم في سوريا “هيئة مشتركة”.

وزاد الدويلة على ما سبق القول ” المشروع الفارسي هزم استراتيجيا بسبب صمود الثورة السورية و الخسائر التي تكبدتها في و هزيمة الجيش و الشرطة العراقية في الموصل “.

وأوضح الدويلة أن قرار مجلس الامن 2254 ينص على آليه تسليم الحكم لهيئة مشتركه خلال ست اشهر و انتخابات عامه خلال سنه و نصف دون اي دور للأسد.

وأضاف ” لا احد يعلم الغيب الا و اقول سيتم الاعلان عن تشكيل هيئة حكم تتولى حكم سوريا خلال ثلاثة اسابيع وعلى الثوار دخول المفاوضات بواقعيه ووحده “.

وختم تغريداته قائلاً ” اليوم ادلب وريف   وكل الجبهات آمنه وان شاء الله يحقق الثوار في المفاوضات ماحيل بينهم وبينه بالحرب فالغاية هي بناء دوله يملك شعبها حريته “.

 