قال النائب الكويتي السابق ناصر الدويلة إن الثورة السورية “انتصرت” وان المشروع الإيراني في كل المنطقة العربية “هزم”, مشيراً إلى أن كل الميليشيات الطائفية ستنسحب خلال أسابيع من سوريا. حسب قوله.

وأضاف الدويلة في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. إن كل الميليشيات الطائفية ستنسحب من سوريا خلال أسابيع وتتسلم الحكم في سوريا “هيئة مشتركة”.

يا اخوان انا اقول انتصرت الثورة و هزم المشروع الايراني في كل المنطقه و ستنسحب كل الميليشيات الطائفيه خلال اسابيع و تتسلم الحكم هيئة مشتركه — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) December 22, 2016

وزاد الدويلة على ما سبق القول ” المشروع الفارسي هزم استراتيجيا بسبب صمود الثورة السورية و الخسائر التي تكبدتها ايران في العراق و هزيمة الجيش و الشرطة العراقية في الموصل “.

المشروع الفارسي هزم استراتيجيا بسبب صمود الثورة السوريه و الخسائر التي تكبدتها ايران في العراق و هزيمة الجيش و الشرطة العراقيه في الموصل — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) December 22, 2016

وأوضح الدويلة أن قرار مجلس الامن 2254 ينص على آليه تسليم الحكم لهيئة مشتركه خلال ست اشهر و انتخابات عامه خلال سنه و نصف دون اي دور للأسد.

قرار مجلس الامن 2254 ينص على آليه تسليم الحكم لهيئة مشتركه خلال ست اشهر و انتخابات عامه خلال سنه و نصف دون اي دور للاسد — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) December 22, 2016

وأضاف ” لا احد يعلم الغيب الا الله و اقول سيتم الاعلان عن تشكيل هيئة حكم تتولى حكم سوريا خلال ثلاثة اسابيع وعلى الثوار دخول المفاوضات بواقعيه ووحده “.

لا احد يعلم الغيب الا الله و اقول سيتم الاعلان عن تشكيل هيئة حكم تتولى حكم سوريا خلال ثلاثة اسابيع وعلى الثوار دخول المفاوضات بواقعيه ووحده — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) December 22, 2016

وختم تغريداته قائلاً ” اليوم ادلب وريف حلب وكل الجبهات آمنه وان شاء الله يحقق الثوار في المفاوضات ماحيل بينهم وبينه بالحرب فالغاية هي بناء دوله يملك شعبها حريته “.