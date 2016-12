ده اللي بيحصل بعد 15 ساعة تصوير في مسلسل الدخول في الممنوع بعد قرابة عامين من توقف التصوير و بعد كم الاخبار الهباب اللي بنعيشها اليومين دول و العالم اللي اتجن من حوالينا …عندما قفشت ايمان العاصي و اتخنقت مني و صوبت الى9 مللي نحوي بقيت اقولها السلاح يطول يا ايمان …..يهديكي يرضيكي مفيش فايدة ….اعقلي يا ايمان ده احنا اصحاب برضو مفيش فايدة ….طب مين هيربي العيال ؟ ؟ ؟ ابدا هي خلاص قفلت …..ادي آخرة الفن و سنينه …..

