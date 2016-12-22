تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثلة إيمان العاصي وهي توجه مسدس للممثلة بشرى، التي اثارت حيرة رواد المواقع.

وابانت الصورة التي تناقلها رواد المواقع هي صورة قامت بنشرها الممثلة بشرى عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستغرام”، تجمعها بالممثلة العاصي من مسلسل “الدخول في الممنوع”.

ده اللي بيحصل بعد 15 ساعة تصوير في مسلسل الدخول في الممنوع بعد قرابة عامين من توقف التصوير و بعد كم الاخبار الهباب اللي بنعيشها اليومين دول و العالم اللي اتجن من حوالينا …عندما قفشت ايمان العاصي و اتخنقت مني و صوبت الى9 مللي نحوي بقيت اقولها السلاح يطول يا ايمان …..يهديكي يرضيكي مفيش فايدة ….اعقلي يا ايمان ده احنا اصحاب برضو مفيش فايدة ….طب مين هيربي العيال ؟ ؟ ؟ ابدا هي خلاص قفلت …..ادي آخرة الفن و سنينه ….. A photo posted by Bushra Rozza (@bushraofficial) on Dec 20, 2016 at 5:13pm PST

قالت بشرى تعليقا على الصورة: “ده اللي بيحصل بعد 15 ساعة تصوير في مسلسل “الدخول في الممنوع”، بعد قرابة عامين من توقف التصوير وبعد كم الأخبار الهباب اللي بنعيشها اليومين دول والعالم اللي اتجن من حوالينا.. عندما قفشت إيمان العاصي واتخنقت مني وصوبت الـ9 مللي نحوي، بقيت أقولها السلاح يطول يا إيمان.. يهديكي يرضيكي مفيش فايدة.. اعقلي يا إيمان ده احنا أصحاب برضه مفيش فايدة.. طب مين هيربي العيال؟ أبدا هي خلاص قفلت.. أدي آخرة الفن و سنينة”.