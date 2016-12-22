أقدم عناصر من القوات العراقية “الخاصة” على دفن عراقي زعموا انه من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بشكل يخالف الشريعة الاسلامية في مدينة الموصل العراقية التي تشهد عمليات عسكرية, اذ قامت تلك القوات بدفن الجزء العلوي وتركت رجليه خارج “الحفرة” كما هو واضح بالصورة.

ووصفت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية المشهد بأنه وصادم، وأن نصف الجثة التي دفنت في أحد شوارع منطقة البريد بالموصل يكشف عن قتل المشاعر داخل جيل كامل من أطفال العراق.

وأضافت الصحيفة: تُظهر الصورة المروعة جثة، دفن نصفها الأعلى مقلوبًا (الرأس إلى أسفل، والأرجل إلى أعلى)، وبقيت الأرجل معلقة في الهواء، بينما وقف جندي عراقي يحرس الجثة التمثال، ويسمح للأطفال بالتحديق فيها.! حسب ما نقلت صحيفة سبق.