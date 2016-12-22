اعتبر مدير قناة الجزيرة القطرية، ، أن سلوك في يحتاج دراسة معمقة، وذلك في أعقاب طلبها تأجيل التصويت على مشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي في .

 

وكتب “أبو هلالة” على حسابه في “تويتر”: “سلوك مصر الرسمية في الأمم المتحدة يحتاج دراسة معمقة، هي الدولة الوحيدة التي تصوت لصالح اسرائيل في الاستيطان ولصالح في القضية السورية”.

وقال دبلوماسيون إن مصر أجلت تصويتا في مجلس التابع للأمم المتحدة، الخميس، على مشروع قرار اقترحته يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية.

 

ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن مسؤولين قولهم: “إن الرئيس المصري عبد الفتاح أرجأ التصويت بسبب ضغط ”.

 
وقال دبلوماسي إسرائيلي إن مسؤولين في مكتب نتنياهو تحدثوا مع مسؤولين مصريين يوم الخميس بشأن تأجيل التصويت.

 

وأكد مدير الجزيرة في سياق تعليقه على الموضوع أن “الإعلام يوثق صفحة سوداء في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، الموقف الرسمي المصري تجاوز الخطوط الحمراء عربيا وعالميا، الاستيطان أخلاقية”.

 