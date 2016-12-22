اعتبر مدير قناة الجزيرة القطرية، ياسر أبو هلالة، أن سلوك مصر في الأمم المتحدة يحتاج دراسة معمقة، وذلك في أعقاب طلبها تأجيل التصويت على مشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي في مجلس الأمن.

وكتب “أبو هلالة” على حسابه في “تويتر”: “سلوك مصر الرسمية في الأمم المتحدة يحتاج دراسة معمقة، هي الدولة الوحيدة التي تصوت لصالح اسرائيل في الاستيطان ولصالح إيران في القضية السورية”.

سلوك مصر الرسمية في الأمم المتحدة يحتاج دراسة معمقة، هي الدولة الوحيدة التي تصوت لصالح اسرائيل في الاستيطان ولصالح إيران في القضية السورية — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) ٢٣ ديسمبر، ٢٠١٦

وقال دبلوماسيون إن مصر أجلت تصويتا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس، على مشروع قرار اقترحته يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية.

ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن مسؤولين قولهم: “إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أرجأ التصويت بسبب ضغط إسرائيل”.



وقال دبلوماسي إسرائيلي إن مسؤولين في مكتب نتنياهو تحدثوا مع مسؤولين مصريين يوم الخميس بشأن تأجيل التصويت.

وأكد مدير الجزيرة في سياق تعليقه على الموضوع أن “الإعلام يوثق صفحة سوداء في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، الموقف الرسمي المصري تجاوز الخطوط الحمراء عربيا وعالميا، الاستيطان جريمة أخلاقية”.