واصل الاعلام المصري هجمته ضد السعودية, اذ نشرت مجلة “المصور” الأسبوعية تقريرا جاء بعنوان ” السعودية تعلن الحرب على الشعب المصري.. وتنافس إسرائيل في تمويل سد النهضة “.

وشنت المجلة المقربة من أجهزة أمنية وسيادية في البلاد، هجوما عنيفا على المملكة، وقارنتها بالاحتلال الاسرائيلي، قائلة إن «مصر مؤهلة لقيادة المنطقة رغم أنف الحاقدين».

هجوم «المصور» ليس الأول من نوعه، ففي ملف موسع نشرته المجلة مطلع الشهر الجاري، حمل عنوان «وقفة مع الِأشقاء.. ماذا يريد محمد بن سلمان من مصر»، شنت هجوما عنيفا وغير مسبوق على ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي.

وقالت المجلة إن «طموحات ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مشروعة ولكن ينبغي ألا تكون على حساب الكرامة والاستقلال في القرار المصري»، بحسب «المصور».

وتساءلت المجلة: «ما حقيقة ما تم تسريبه مؤخرا من شتائم وتجاوزات صدرت عن بن سلمان في حق مصر ورئيسها في أحد مجالس ذلك الأمير المغلقة؟».

وتابعت المجلة الحكومية: «طموح بن سلمان مشروع ولكن يجب أن يكون داخل حدوده التاريخية والجغرافية.. لا داعي للمزيد من الإيضاح»، وفق «بواية القاهرة».

وقالت المجلة: «يجب أن يفهم الجميع أن طموح محمد بن سلمان لا يصح ولا يجوز ولا يليق أن يكون على حساب مصر أو كرامتها أو حرية قرارها .. مصر لن تركع إلا لله كما قال رئيسها».

واستمرارا للتصعيد الإعلامي في مصر ضد الرياض، ذكرت صحيفة «الفجر» المصرية، أن «هناك 3 سيناريوهات أمام مصر للرد على السعودية، أخطرها سيناريو التقارب مع إيران».

وأضافت الصحيفة في تقرير لها: «ألاعيب سعودية عديدة قامت بها المملكة ضد مصر على خلفية الخلاف المصري السعودي بعد تصويت القاهرة لصالح المشروع الروسي بوقف إطلاق النار في مدينة حلب السورية، والتي كان آخرها دعم المملكة لبناء سد النهضة”.