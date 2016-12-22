أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، توجيهات لبعثة بلاده لدى الأمم المتحدة، بتأجيل تصويت مجلس الأمن على مسودة قرار تطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي، حسبما قال دبلوماسي غربي لـ”رويترز”، اليوم الخميس.

في السياق نفسه، قال دبلوماسيون لوكالة “فرانس برس”، إن مصر طلبت التأجيل من أجل إتاحة الوقت لإجراء مشاورات حول مشروع القرار، من دون تحديد موعد جديد للتصويت عليه.

وبناء على الطلب المصري، أجل مجلس الأمن الدولي، الخميس، التصويت على مشروع قرار يطالب الاحتلال الإسرائيلي بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان من المقرر أن يجري مجلس الأمن الخميس تصويتا على مشروع القرار الهادف “لوقف فوري وتام لكل أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية”.

ووزعت مصر مسودة مشروع قرار هادف لوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، وكان من المقرر أن يصوت المجلس المؤلف من 15 دولة عليها اليوم.

وأصدر الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بياناً، اليوم الخميس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، دعا من خلاله إلى استخدام الفيتو ضد مشروع القرار المقدم من مصر باللون الأزرق للتصويت عليه في مجلس الأمن والهادف لوقف الاستيطان الإسرائيلي.

وقال ترامب، “يجب استخدام حق النقض (الفيتو) لإسقاط مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن إسرائيل”، مضيفاً أن، “السلام لن يتحقق إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وليس بفرض شروط عبر الأمم المتحدة”.

وأضاف ترامب أن “مثل هذا سيضع إسرائيل في موقف تفاوضي ضعيف للغاية وسيعد ظالما جدا لكافة الإسرائيليين”.

يذكر أن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، دعا الولايات المتحدة إلى استخدام حق الفيتو لمنع صدور القرار.