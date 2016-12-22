تستعد زوجة رجل أعمال سوري لأداء القسم كأول امرأة تستلم منصب رئيس وزراء رومانيا، وفي الوقت ذاته ستكون أول مسلم يشغل هذا المنصب على أن تؤدي القسم الدستوري على القرآن الكريم، الأمر الذي اعتبر حدثاً تاريخياً.

سيفيل شحادة ( 52 عاما)، هي زوجة رجل أعمال سوري منذ عام ٢٠١١، وتمتلك عائلتها أملاكا في سوريا، ستكون أول رئيسة وزراء رومانية، وأول مسلمة كذلك تشغل منصب الوزارة في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.

وكان الحزب الديمقراطي الاشتراكي فاز في الانتخابات البرلمانية قبل نحو عشرة أيام بواقع 46 بالمائة من أصوات الناخبين.

وقالت مصادر رومانية، إن اختيار شحادة لقيادة الحكومة شكل مفاجأة كبيرة للمراقبين والمحللين، حيث إن اسمها لم يكن من بين المرشحين لاستلام المنصب.

ووفقا لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية فإن اختيار رئيسة وزراء مسلمة لبلد ذي أغلبية مسيحية أرثوذوكسية يُعدّ سابقة، حيث تبلغ نسبة المسيحيين فيه 80 بالمائة.

وأضافت الصحيفة أن الأمثلة السابقة على قيادة المرأة لدول أوروبا هي كانت لمسلمة في دول ذات أغلبية مسلمة، مثل “عاطفة يحيى آغا” رئيسة جمهورية كوسوفو 2011-2016.

يذكر أن نسبة المسلمين في رومانيا لا تتجاوز الواحد بالمائة من عدد السكان الكلي البالغ عشرين مليونا.