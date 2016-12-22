في أحد أكثر التصريحات المثيرة للجدل، قالت الفنانة فيفي عبده أنها تتمنى “التقاط سليفي مع الله” على حد تعبيرها، وذلك ردا على سؤال وجه إليها بأحد البرامج الحوارية.

وردا على سؤال الإعلامي محمد سعد مقدم برنامج “هوليود الشرق”:”لو هتختاري شخص واحد ياخد معاكي سيلفي ليلة رأس السنة هيكون مين؟. أجابت فيفي عبده، قائلة: “لو هاخد سيلفي واحد ليلة رأس السنة .. هيبقى مع ربنا سبحانه وتعالى .. وأقوله يارب اديني اللي أنا عايزها واحفظلي أولادي.”

وقاطعها “سعد”:”بس ربنا مش هتعرفي تاخدي معاه سيلفي”، لترد فيفي عبده: “لا طبعا مش سيلفي .. بس أنت بتحرجني وبتقولي اختاري شخص واحد.”

وأثارت تصريحات فيفي عبده جدلا واسعا عبر مواقع التواصل بين النشطاء الذين قاموا بتداول المقطع المصور عبر صفحاتهم الشخصية.