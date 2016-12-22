قالت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية إنه في عام 2016 الذي أوشك على الانتهاء ظهرت الكثير من الانشقاقات في المجتمع الدولي وكان التحريض من المواطنين ضد الآخرين كبيرا، واشتعلت حروب الأجيال ضد بعضها البعض، وكذلك كانت حرب إيديولوجية ضد أيديولوجية، والكلمات لعبت دورها في إعادة تشكيل العالم الذي نعيش فيه.

وأضافت الصحيفة البريطانية في تقرير ترجمته وطن أن السلطة التي تمارس على الناخبين في عام 2016، استطاعت قلب النظام العالمي الذي استمر لأكثر من 70 عاما.

وأشارت فاينانشال تايمز إلى أن العالم الغربي تفاجأ بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في شهر يونيو من العام الحالي، لكن هذا الاندهاش تبخر شيئا فشيئا مع انتخاب دونالد ترامب في نوفمبر الماضي ليصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

وشددت الصحيفة البريطانية على أن بعض الكلمات ظلت مستمرة أيضا من 2015 في العام الحالي، خاصة فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، والخراب الذي أحدثته الحرب السورية على المواطنين مما نتج عنه هجرة جماعية إلى أوروبا، وتدمير حلب.

وذكرت فاينانشال تايمز أن عام 2016 يعتبر الأزعج اقتصاديا وسياسا لمنطقة الشرق الأوسط بشكل خاصة، والعالم بوجه عام، لا سيما وأنه الكثير من الاضطرابات تأثرا بعدة أحداث بارزة على الساحة الدولية.