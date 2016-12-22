طالب الفنان السعودي، ، ، بأخذ الحيطة والحذر من حسابات “تويتر” الوهمية الحاقدة التي تهاجم وحكومتها بعد إقرار ، واصفا المقيمين في الخارج بـ”القطعان”.

 

وقال “المالكي” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” يالله انتظرو الحسابات السوداء ضد البلد والحكومة بعد اعلان الميزانية لا تردو على اي حساب بسم وهمي فالحاقدون كثيررر # آلاف الحسابات منها”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” احذروا من هاشتاقات من قبل قطعان في الخارج من حقك ان تنتقد بموضوعية فهذه بلدك،لكن لاتُسْتغل لأن تكون خنجرا في خاصرة وطنك”.

 

وكان “المالكي” قد أعلن صباح اليوم، أنه التقى ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير ، معربا عن تفاؤله بمستقبل .