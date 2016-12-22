طالب الفنان السعودي، فايز المالكي، السعوديين، بأخذ الحيطة والحذر من حسابات “تويتر” الوهمية الحاقدة التي تهاجم السعودية وحكومتها بعد إقرار الميزانية، واصفا المعارضين السعوديين المقيمين في الخارج بـ”القطعان”.

وقال “المالكي” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” يالله انتظرو الحسابات السوداء ضد البلد والحكومة بعد اعلان الميزانية لا تردو على اي حساب بسم وهمي فالحاقدون كثيررر #ايران آلاف الحسابات منها”.

يالله انتظرو الحسابات السوداء ضد البلد والحكومة بعد اعلان الميزانية

لا تردو على اي حساب بسم وهمي

فالحاقدون كثيررر#ايران آلاف الحسابات منها — فايز المالكي (@fayez_malki) December 22, 2016

وأضاف في تغريدة أخرى: ” احذروا من هاشتاقات الفتنة من قبل قطعان المعارضة في الخارج من حقك ان تنتقد بموضوعية فهذه بلدك،لكن لاتُسْتغل لأن تكون خنجرا في خاصرة وطنك”.

احذروا من هاشتاقات الفتنة من قبل قطعان المعارضة في الخارج

من حقك ان تنتقد بموضوعية فهذه بلدك،لكن لاتُسْتغل لأن تكون خنجرا في خاصرة وطنك — فايز المالكي (@fayez_malki) December 22, 2016

وكان “المالكي” قد أعلن صباح اليوم، أنه التقى ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، معربا عن تفاؤله بمستقبل المملكة.