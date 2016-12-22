قال علي جمعة مفتي مصر السابق والمعروف باسم “مفتي العسكر” إن الفساد موجود في كل مكان وزمان، متابعا ” حالنا في مصر أفضل بكثير من أمريكا وروسيا والدول الأوروبية.. وأفضل من كل الأمم القادمة “.

وأضاف “جمعة” خلال لقائه في برنامج ” والله أعلم” المذاع على قناة ” CBC” أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ” أجر العامل فيهم كأجر خمسين منكم” فقال أصحابه منا أم منهم يا رسول الله قال بل منهم، معلقا ” يعني اللي يصلى في عصرنا ركعتين كأنه صلى 100 ركعة صحابة الرسول”.

وأوضح جمعة، أن الصحابة غاروا من أمتنا فسألوا الرسول ولم هذا؟ فأجابهم سيد الخلق “لأنكم تجدون عونا على الخير وهم لا يجدون”.