دخل المعارض السوري بشار جعارة في ملاسنات ساخنة مع مذيع برنامج “دائرة الضوء “على التلفزيون الجزائري بسبب الموقف الجزائري من الوضع في حلب.

وهاجم جعارة تقريرا للتلفزيون الجزائري حول حلب قائلا “عندما استمعت إلى تقريركم تهيأ لي أنني استمع إلى تلفزيون الدنيا، تلفزيون بشار الأسد بل الأكثر من ذلك لا أعتقد أن قناة إسرائيلية يمكنها أن تصف أهل حلب بالإرهابيين”، ولم يقف جعارة عند هذا الحد بل هاجم تصريحات وزير الخارجية الجزائرية رمطان لعمامرة حول الأحداث الأخيرة في حلب.

ليتدخل بعدها المذيع كريم بوسالم مؤكدا ان لعمامرة لم يصف سكان حلب بالإرهابيين، مضيفا أن تقرير التلفزيون الجزائري محايد، منبها جعارة بضرورة عدم تشبيهه بتقرير آخر.

وكان وزير الخارجية رمطان لعمامرة قد وصف الأحداث الأخيرة في حلب بأن الدولة السورية بسطت سيادتها على أراضيها، وأن الإرهاب قد فشل.