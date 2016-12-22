شاركت الفنّانة ، مُحبّيها على تطبيق “انستغرام”، مجموعة من الصور، التي ظهرت فيها بفستانٍ أبيض.

 

وأطلّت مقدسي جميلة وفاتنة كعروسٍ بفستان أحلامها، لتثير التساؤلات حول حقيقة زواجها في ، بحضور العديد من النجوم، أبرزهم: الفنان الإماراتي عبد الله بالخير والفنّان اللبناني معين شريف، والمقدّمين: طوني خليفة وجورج قرداحي ونيشان وباسم يوسف.

 

وأوضحت نيللي عبر التّعليقات التي أرفقتها بالصور أنّها “ارتدت فستان أحلامها الأبيض على السجّادة الحمراء في عشاء الغالا في دبي، وظهرت بكلّ ثقة”.