شاركت الفنّانة نيللي مقدسي، مُحبّيها على تطبيق “انستغرام”، مجموعة من الصور، التي ظهرت فيها بفستانٍ أبيض.

وأطلّت مقدسي جميلة وفاتنة كعروسٍ بفستان أحلامها، لتثير التساؤلات حول حقيقة زواجها في دبي، بحضور العديد من النجوم، أبرزهم: الفنان الإماراتي عبد الله بالخير والفنّان اللبناني معين شريف، والمقدّمين: طوني خليفة وجورج قرداحي ونيشان وباسم يوسف.

وأوضحت نيللي عبر التّعليقات التي أرفقتها بالصور أنّها “ارتدت فستان أحلامها الأبيض على السجّادة الحمراء في عشاء الغالا في دبي، وظهرت بكلّ ثقة”.