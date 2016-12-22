سخر الإعلامي والمذيع السوري المعارض، من تصريحات ، صباح خالد الصباح التي دعا فيها إلى التحرك الفوري لوضع مأساة ، حيث جاء هذا التصريح متأخرا بعد أن تم إخراج أغلب سكان وتهجيرهم بعد تمكنت والميليشيات الموالية له من السيطرة عليها.

 

وقال “العمر” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” وزير خارجية الكويت : لابد من التحرك الفوري لوضع حد لمأساة حلب وإيقاف ما يتعرض له أهلها من إبادة !!! ما أعرف أضحك ولا أبكي؟ صح معاليك”.

 

وكان الشيخ صباح خالد الصباح، قال: إن الأزمة في  هي الأسوأ بالتاريخ المعاصر، ويجب التحرك على كل الأصعدة لوضع حد للمأساة هناك.

 

وأضاف “الصباح” في كلمته خلال مؤتمر الذي عقد في ، اليوم الخميس، أن النظام السوري عليه السماح بممرات آمنة للمدنيين، وتسهيل وصول الإنسانية، متابعا: “الأزمة لن تحل بالوسائل العسكرية”.