سخر الإعلامي والمذيع السوري المعارض، موسى العمر من تصريحات وزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الصباح التي دعا فيها إلى التحرك الفوري لوضع مأساة حلب، حيث جاء هذا التصريح متأخرا بعد أن تم إخراج أغلب سكان حلب وتهجيرهم بعد تمكنت قوات النظام والميليشيات الموالية له من السيطرة عليها.

وقال “العمر” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” وزير خارجية الكويت : لابد من التحرك الفوري لوضع حد لمأساة حلب وإيقاف ما يتعرض له أهلها من إبادة !!! ما أعرف أضحك ولا أبكي؟ صح النوم معاليك”.

وزير خارجية الكويت :

لابد من التحرك الفوري لوضع حد لمأساة حلب وإيقاف ما يتعرض له أهلها من إبادة !!!

ما أعرف أضحك ولا أبكي؟

صح النوم معاليك — موسى العمر (@MousaAlomar) December 22, 2016

وكان الشيخ صباح خالد الصباح، قال: إن الأزمة في سوريا هي الأسوأ بالتاريخ المعاصر، ويجب التحرك على كل الأصعدة لوضع حد للمأساة الإنسانية هناك.

وأضاف “الصباح” في كلمته خلال مؤتمر مجلس التعاون الإسلامي الذي عقد في جدة، اليوم الخميس، أن النظام السوري عليه السماح بممرات آمنة للمدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، متابعا: “الأزمة لن تحل بالوسائل العسكرية”.