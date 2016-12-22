قالت ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين إنها تأمل أن يسهم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في تصحيح “الأخطاء السابقة” التي ارتكبتها الولايات المتحدة في العراق.

وفي مقابلة مع شبكة “سي.إن.إن” الأمريكية قالت رغد التي تقيم في الأردن إن ترامب يبدو لديه “مستوى عال من الحس السياسي.. إنه مختلف عمن سبقوه”.

وأضافت أن ترامب “يدرك تماما الأخطاء التي ارتكبت في العراق وماذا حدث لأبي.. ما سببته الولايات المتحدة في العراق فوضى”.

وتتهم السلطات العراقية رغد صدام بدعم جماعات مسلحة بهدف تقويض تجربة الحكم التي جاءت بعد إسقاط نظام والدها على يد القوات الأمريكية عام 2003.

وقالت رغد إنها تنفي تلك الاتهامات خاصة فيما يتصل بتنظيم داعش، مشيرة إلى أن أيدولوجيته تختلف عن الأفكار التي تتبناها أسرة صدام.

وأضافت هنا ” الدليل على ذلك، أن هذه المجموعات أصبحت قوية في العراق بعد أن انتهى حكم صدام”.

وأشادت رغد بحكم والدها من حيث الاستقرار، مشيرة إلى أن “داعش” وغيره من التنظيمات الإرهابية لم يكن قادرا على الدخول حينما كان والدها حيا.

واعدم صدام- الذي حكم العراق بقبضة حديدية لأكثر من ثلاثة عقود- بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أول أيام عيد الأضحى عام 2006.

وارتكب نظام صدام طيلة فترة حكمه جرائم وحروبا داخلية استخدم فيها شتى أنواع الأسلحة المحرمة دوليا وطالت الكرد والشيعة على وجه الخصوص.