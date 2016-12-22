أثار الداعية السعودي المثير للجدل، أحمد سعد القرني، استياء العديد من المغردين بعد دعائه لله بأن يجنب فلسطين من الميزانية السعودية بالإضافة لعدد من الدول العربية، في إشارة لرفضه تقديم أي دعم مالي لفلسطين.

وقال “القرني” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” #الميزانيه_السعوديه اللهم يامن بيده خزائن الارض والسماء جنب ميزانيتنا،مصر ولبنان والهيئات والمنظمات الدولية وفلسطين والسودان،واجعلها للموطن”.

#الميزانيه_السعوديه

اللهم يامن بيده خزائن الارض والسماء جنب ميزانيتنا،مصر ولبنان والهيئات والمنظمات الدولية وفلسطين والسودان،واجعلها للموطن — أحمد سعد القرني (@AHMAD_S_ALGARNI) December 22, 2016

من جانبهم، عبر العديد من المغردين عن استيائهم لما قاله “القرني” مؤكدين على أن الدعم السعودي لفلسطين واجب وليس منة، مذكرين إياه بأنها أرض المحشر.

@AHMAD_S_ALGARNI للناس حق في المال وفلسطين ارض المحشر — رياض (@ryadhalotaibi1) December 22, 2016

@AHMAD_S_ALGARNI الا فلسطين والمسجد الاقصى هاذي قضيتنا وقضية كل مسلم ولا تنازل عنها ابدا ندعمها بالروح والمال ،، — وبسسسسس (@rakoko12) December 22, 2016

@AHMAD_S_ALGARNI لا لا لا كل شي الا فلسطين والسودان ❤️ — سعيد الزير (@Saeedalzeer0) December 22, 2016

@AHMAD_S_ALGARNI

تقول على فلسطين هاذا ……….

انت رجل بعت دينك بالدنياء — #حلب (@tmwhi) December 22, 2016