أثار الداعية السعودي المثير للجدل، أحمد سعد القرني، استياء العديد من بعد دعائه لله بأن يجنب من بالإضافة لعدد من ، في إشارة لرفضه تقديم أي دعم مالي لفلسطين.

 

وقال “القرني” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” #الميزانيه_السعوديه اللهم يامن بيده خزائن والسماء جنب ميزانيتنا، ولبنان والهيئات والمنظمات الدولية وفلسطين والسودان،واجعلها للموطن”.

 

من جانبهم، عبر العديد من المغردين عن استيائهم لما قاله “القرني” مؤكدين على أن الدعم السعودي لفلسطين واجب وليس منة، مذكرين إياه بأنها .