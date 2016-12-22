بعد أن أثارت تصريحاته أزمة في المجتمع العربي خلال الأيام الماضية، استضاف الإعلامي المصري وائل الإبراشي في برنامجه “العاشرة مساء” المذاع على قناة “دريم الفضائية”، هاتفياً من السعودية الداعية عبدالله السويلم.

ويذكر ان السويلم كان قد انتشر له مقطع فيديو وهو يقول فيه أن “زنا المحارم” عقابها عند الله أهوّن من “تارك صلاة الفجر”، وزاد: “إن المجتمع لم يقبل ما قيل باعتبار زنا الأقارب أمراً غير مقبول، ولكن التقييم عند الله مختلف (وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم) فالصلاة أشد حرمة”.

وفي مداخلة من الشيخ صبري عبادة مستشار وزير الأوقاف المصري ، سأله الإبراشي إذ ماكان صحيح هذا الكلام أن تقوم بالزنا مع والدتك أو اختك أهوّن من ترك صلاة الفجر؟، حيث أجابه الشيخ عبادة أن هذا الكلام باطل ولا يجوز.