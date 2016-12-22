في إطار الهجمة الاعلامية غير مسبوقة واصل الاعلام المصري تهجمه على العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز, مطالبا بمحاكمة حكام المملكة بتهمة ارتكاب جرائم حرب في اليمن. !

وقال الإعلامي المصري المثير للجدل يوسف الحسيني، المقرب من أجهزة أمنية في البلاد، إن «القيادة السعودية استخدمت قنابل عنقودية باليمن تسببت في مقتل أطفال وكبار سن ومدنيين وتدمير اليمن وبنيته التحتية».

وسخر «الحسيني» في برنامجه «السادة المحترمون» على قناة «أون.تي.في» المصرية الخاصة، من إعلان المتحدث العسكري السعودي أن القنابل العنقودية استخدمت في أماكن محددة الأهداف، قائلا: «لماذا لم يستخدموها ضد إسرائيل وداعش في سوريا والعراق؟!»،على حد قوله.

وطالب «الحسيني» بلجنة تحقيق دولية في استخدام السعودية قنابل عنقودية وأسلحة محظورة دوليا في حرب اليمن، ساخرا من الموقف السعودي باليمن، قائلا «برده اتهزموا»، مطلقا ضحكة مطولة.

بينما شن الاعلامي المصري «محمد علي خير» هجوما عنيفا على السياسة السعودية تجاه مصر منذ تولي الملك «سلمان» مقاليد الحكم، مطالبا بإقامة علاقات مع إيران، العدو اللدود للمملكة.

وقال «خير» في برنامجه «المصري أفندي» عبر قناة «القاهرة والناس»: إن «شوية عيال يديرون الخارجية السعودية»، وذلك تعليقا على زيارة وفد سعودي رفيع المستوى لسد النهضة الإثيوبي.

ودعا «خير» إلى طرد السعوديين من مصر، قائلا: «إذا كان لنا عمالة هناك فلدينا مليون وربع المليون سعودي هنا».

وتابع مهددا الرياض:«إذا استمرت السياسة السعودية مع مصر هكذا، فلا تلوموا إلا أنفسكم»