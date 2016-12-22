حرض حمد المزروعي الكاتب الاماراتي المقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد, على المدنيين في حلب الذين لا حول لهم ولا قوة وسط الأزمة السورية وبطش النظام السوري الذي يقوده بشار الأسد ومن خلفه الميليشيات الشيعية الطائفية التي تقتل على “الهوية الدينية”.

ونشر المزروعي المثير للجدل صورة على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, رصدتها وطن, لجندي سوري يقف في محل “حلاقة” إلى جانب سلة المهملات التي يلقى بها الحلاق “شعر” زبائنه بعد تصفيف شعرهم, مدعياً أن ما بالصورة “لحى” من أسمهم مدعين الدين والتدين.

وأضاف في تغريدته قائلاً ” هذا ما تبقى في حلب كومة لحى مدعين الدين والتدين حلقوا اللحى كي يخرجوا مع المدنيين “.!!

هذا ما تبقى في حلب كومة لحى مدعين الدين والتدين حلقوا اللحى كي يخرجوا مع المدنيين … pic.twitter.com/S7QoH3Zn6D — حمد المزروعي (@uae_3G) December 21, 2016

وأثار المزروعي مؤخراً الجدل واسعا بعد وصفه السفير الروسي الذي قتل في تركيا بالشهيد ناعيا اياه.