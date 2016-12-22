تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو يكشف عن أشياء نزلت من على وهي موجودة في والعراق ومصر.

 

وبحسب الفيديو المتداول الذي نشرته قناة “المجلة” على اليوتيوب ورصدته “وطن”، فإن أول هذه الأشياء هو مقام ، هذا الحجر من ياقوت الجنه ولقد أنزله الله على بعدما أطفأ نوره إلى الأرض، لوقوف عليه السلام لكي يبني به الكعبة، ومن ثم ، هذا الحجر الذي تم وضعه بالكعبة المشرفة ، هو أصله من الجنة وجميع يقبلونه عند دخولهم .

 

أما ما هو موجود في فهو ، وما هو في العراق نهر “”.

 