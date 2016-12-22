تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو يكشف عن أشياء نزلت من الجنة على الأرض وهي موجودة في السعودية والعراق ومصر.

وبحسب الفيديو المتداول الذي نشرته قناة “المجلة” على اليوتيوب ورصدته “وطن”، فإن أول هذه الأشياء هو مقام سيدنا إبراهيم، هذا الحجر من ياقوت الجنه ولقد أنزله الله على سيدنا إبراهيم بعدما أطفأ نوره إلى الأرض، لوقوف سيدنا إبراهيم عليه السلام لكي يبني به الكعبة، ومن ثم الحجر الأسود، هذا الحجر الذي تم وضعه بالكعبة المشرفة ، هو أصله من الجنة وجميع المسلمين يقبلونه عند دخولهم بيت الله الحرام.

أما ما هو موجود في مصر فهو نهر النيل، وما هو في العراق نهر “الفرات”.