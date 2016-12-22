كشفت الحكومة السعودية الخميس عن موازنتها لعام 2017 بعجز متوقع يبلغ 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار)، وذلك للعام الرابع على التوالي بسبب انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية.

وسيرتفع حجم الإنفاق خلال العام المقبل إلى 890 مليارا، أي بزيادة تبلغ نسبتها ثمانية في المئة عن موازنة العام الماضي، بينما ستبلغ الإيرادات نحو 692 مليار ريال.

وحسب التوقعات، فإن العجز سينخفض في 2017 بنحو 99 مليار ريال عن 2016 عندما بلغ 297 مليارا.

نقلت وكالة رويترز الأربعاء عن مصادر لم تسمها أن ميزانية السعودية لعام 2017 التي يرتقب إعلانها الخميس، ستتضمن رفعا تدريجيا لأسعار الطاقة لتخفيف الضغوط على الحكومة.

وأضاف تقرير الوكالة أن من المتوقع أيضا زيادة الإنفاق الحكومي لدعم النمو الاقتصادي.

ومن المتوقع أن تعلن الحكومة السعودية عجزا قدره 297 مليار ريال (79.2 مليار دولار) لعام 2016 حسب المصادر ذاتها.

وبلغ عجز الموازنة عام 2015 نحو 367 مليار ريال.

وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي زيادة أسعار الطاقة المحلية بما في ذلك أسعار البنزين بهدف خفض فاتورة الدعم الحكومي.