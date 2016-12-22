شنَّ الكاتب السعودي، عبد الرحمن سعود البلي، هجوما عنيفا على كلا من والجزائر، معتبرا أن ملة الإجرام لديهم واحدة، وذلك على إثر تصويت ضد مشروع قرار بالأمم المتحدة لمحاسبة في ، في حين امتنعت مصر عن التصويت.

 

وقال “البلي” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” الجزائر تصوّت ضد قرار لمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا ومصر تمتنع عن التصويت ! ملة الإجرام واحدة بين جنرالات الجزائر وعسكر مصر”.

 

وكانت الجمعية العامة للأمم  المتحدة، قد أقرت فجر اليوم الخميس مشروع قرار قدمته  وليختنشتاين بشأن تشكيل فريق عمل حول جرائم الحرب في سوريا.

 

وقد أيدت الجمعية تشكيل فريق خاص “لجمع الأدلة وتعزيزها والحفاظ عليها وتحليلها”، وكذلك الإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات التي ارتكبت خلال الصراع في سوريا.

 

وصوت لصالح القرار 105 أعضاء مقابل اعتراض 15 وامتناع 52 عن التصويت. وقال مندوب ليختنشتاين لدى الأمم المتحدة كريستيان وناويزر إن الامتناع عن اتخاذ إجراء أرسل “إشارة بأن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد  إستراتيجية متغاضى  عنها وليس لها تبعات”.

 

وسيعكف الفريق الخاص على “إعداد الملفات من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات الجنائية النزيهة والمستقلة، بما يتفق مع معايير القانون الدولي في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية أو هيئات  التحكيم التي لها -أو ربما يكون لها في المستقبل- ولاية قضائية على هذه الجرائم”.

 

وطالب القرار جميع الدول وأطراف الصراع وجماعات المجتمع المدني بتقديم أي معلومات أو وثائق للفريق.

 