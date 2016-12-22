شنَّ الكاتب السعودي، عبد الرحمن سعود البلي، هجوما عنيفا على كلا من مصر والجزائر، معتبرا أن ملة الإجرام لديهم واحدة، وذلك على إثر تصويت الجزائر ضد مشروع قرار بالأمم المتحدة لمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا، في حين امتنعت مصر عن التصويت.

وقال “البلي” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” الجزائر تصوّت ضد قرار لمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا ومصر تمتنع عن التصويت ! ملة الإجرام واحدة بين جنرالات الجزائر وعسكر مصر”.

الجزائر تصوّت ضد قرار لمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا ومصر تمتنع عن التصويت !

ملة الإجرام واحدة بين جنرالات الجزائر وعسكر مصر . pic.twitter.com/zVNZAo1Gv3 — عبدالرحمن سعود البلي (@AbduIrahmanSaud) December 22, 2016

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد أقرت فجر اليوم الخميس مشروع قرار قدمته قطر وليختنشتاين بشأن تشكيل فريق عمل حول جرائم الحرب في سوريا.

وقد أيدت الجمعية تشكيل فريق خاص “لجمع الأدلة وتعزيزها والحفاظ عليها وتحليلها”، وكذلك الإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع في سوريا.

وصوت لصالح القرار 105 أعضاء مقابل اعتراض 15 وامتناع 52 عن التصويت. وقال مندوب ليختنشتاين لدى الأمم المتحدة كريستيان وناويزر إن الامتناع عن اتخاذ إجراء أرسل “إشارة بأن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إستراتيجية متغاضى عنها وليس لها تبعات”.

وسيعكف الفريق الخاص على “إعداد الملفات من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات الجنائية النزيهة والمستقلة، بما يتفق مع معايير القانون الدولي في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية أو هيئات التحكيم التي لها -أو ربما يكون لها في المستقبل- ولاية قضائية على هذه الجرائم”.

وطالب القرار جميع الدول وأطراف الصراع وجماعات المجتمع المدني بتقديم أي معلومات أو وثائق للفريق.