تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو يكشف العلاقة بين تصفح الهاتف المحمول قبل النوم والإصابة بسرطان العين.

وبحسب الفيديو المتداول الذي نشرته قناة “استفد” على اليوتيوب، ورصدته “وطن” لم يتوقّع رجل أربعيني من هونغ كونغ أن يُصاب بمرض خطير في عينيه بسبب تصفّحه هاتفه الخلوي ليلاً. فقد بدأ يلاحظ عدم قدرته على الرؤية بوضوح، إضافة إلى ظهور بقع حمراء تغطي كامل عينيه.

وقد أظهرت الفحوص التي خضع لها أنه مصاب بنوع نادر من السرطان أيّ سرطان العين.

أمّا السبب فهو استخدامه لهاتفه المحمول لمدّة 30 دقيقة يومياً قبل خلوده إلى النوم وفي غرفة مظلمة. فقد أشارت بعض الدراسات العلمية إلى أنّ الضوء الذي يصدر عن شاشات الأجهزة المحمولة يؤدي إلى موت الخلايا المكوّنة لشبكية العين ويُلحق الضرر بالنظر.

وأوضح الفيديو أن علاج حالات سرطان العين ما زال أمراً معقداً بسبب عدم القدرة على استبدال الشبكية المريضة بأخرى صحيحة