بعد انتشار مواقع الكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي باسمها، قالت ليلى عبداللطيف في اتصال معها إن كل هذه المواقع والصفحات مزورة وإنها لا تملك حسابا سوى على موقع “تويتر”، وأي صفحة ثانية تحمل إسمها لا تمثلها.

وأضافت عبداللطيف أنها ستلاحق كل من يزور صفحات باسمها قضائياً.

وعلى صعيد التوقعات السابقة التي صحت في الفترة الأخيرة، فسبق لـ”سيدة التوقعات” ليلى عبداللطيف أن تحدثت عن هجوم إرهابي في ألمانيا، وهو ما حدث فعلا.

إضافة إلى توقع آخر وهو الذي شغل وسائل الاعلام والعالم في اليومين الأخيرين، “اغتيال السفير الروسي في تركيا”، وكانت ليلى عبداللطيف قد توقعت هجوماً يطال أحد السفراء الأجانب في تركيا.