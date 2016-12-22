سيتعد النجم المصري عمرو دياب لتصوير أغنية “معاك قلبي” من البوم “أحلى وأحلى” وسيطرحها الشهر المقبل.

وكشف برنامج “ET بالعربي” عن بعض المعلومات الخاصة عن العمل، حيث اختار الأغنية لتكون أولى الأغنيات المصورة، وسيصورها في القاهرة.

وكشف البرنامج عن الفتاة التي ستشارك “الهضبة” في الأغنية والتي ستلعب دور حبيبته، وهي تدعى جوليانا هيرز من دولة كوستاريكا.

وصوّر النجم المصري الأغنية في العديد من الأماكن في القاهرة منها إحدى القصور الأثرية، وبالطبع ستكون هناك الكثير من المشاهد الرومانسية التي تتناسب مع أجواء الأغنية.