كشفت الفنانة الأمريكية مادونا لويز كيكون، مؤخرا، عن تعرضها للاغتصاب تحت تهديد السلاح الأبيض، خلال فترة مراهقتها عام 1979 بمدينة نيويورك الأمريكية.

وأضافت ملكة البوب، التي حازت على لقب “سيدة السنة”، خلال حديثها أثناء حفل تكريمها من قبل مجلة “Billboard”، أن المجتمع الذكوري يريد من المرأة أن تكون تابعة للرجل، ويفرض القوانين، ويريد منها أن تكون جميلة ومثيرة فقط، ولا يريد منها أن تكون ذكية ولها رأي مستقل.

يشار إلى أن جائزة “Billboard Women in Music” تمنح للفنانات اللواتي تركن بصمة في مجال الأعمال الموسيقية وألهمن غيرهن.