اعتقلت الشرطة الاسرائيلية الليلة، النائب باسل غطاس من القائمة المشتركة في الكنيست الاسرائيلي بعد تحقيق استمر 3 ساعات.

وقالت الشرطة الاسرائيلية في بيان لها :”ان وحدة شرطة الاسرائيلية حققت مع النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة عضو الكنيست باسل غطاس وذلك تحت طائلة التحذير وفي دائرة شبهات مفادها الضلوع بتنفيذ جرائم محورها التآمر وغيرها فيما يتعلق بمراسيم وقوانين مصلحة دائرة السجون (تسريب غرض محظور / خطر ) واعتقلته”.

واضافت انه ووفقا للشبهات قام عضو الكنيست غطاس بتسريب هواتف نقالة وشرائح اتصال (سيم) لاسرى فلسطينيين مخالفا للقانون.

وتم التحقيق مع عضو الكنيست “غطاس ” بعد الحصول على مصادقة المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية وبمرافقة مكتب النيابة العامة بمديرية جنوب اسرائيل.

ومن المقرر ان يتم يوم غد الجمعة في محكمة الصلح الاسرائيلية بريشون لتسيون طلب تمديد فترة اعتقال عضو الكنيست “غطاس” وذلك على ذمة التحقيقات الجارية.