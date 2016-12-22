فيما يبدو أنها رسالة تهدئة مع إيران من قبل السعودية، اعتبر الإعلامي الليبرالي والناشر السعودي، عثمان العمير المقرب من دوائر صنع القرار بالسعودية، أن إيران دولة عظيمة يمكن التفاهم معها.

وقال “العمير” في حوار أجرته معه قناة “آر تي” الروسية، إنه لا يجوز أن يتدخل أحد في شؤون دولة عظيمة مثل إيران التي يُمكن التفاهم معها، مضيفا انه على الرغم من كل ما حصل يمكن التفاهم معها مثلما حدث في الاتفاق الروسي – الإيراني – السعودي، معتبرا ذلك دليلا على إمكانية إعادة المشكلات المذهبية أو التوسع الإيراني إلى الوراء، والبدء في تعاون إقليمي حقيقي لإبعاد المنطقة عن التوتر”.

واستعرض “العمير” في حواره تاريخ العلاقات السعودية – الإيرانية التي وصفها بالـ “جيدة جدًا” في أواخر أيام الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز، وفي بداية عهد الملك الراحل عبد الله بن عبدالعزيز.

واعتبر “العمير” أن الكرة الآن في ملعب إيران، مؤكدا على أن الخليج ليس قادرًا على مجابهة إيران لأنه لا يريد أن يقاتل إيران، وإيران كذلك ليست قادرة على مجابهة الخليج، مما يعني أن الطرفين لا يملكان القدرة على المجابهة من دون قوى خارجية.

وفي رده على سؤال حول وجود دور خارجي في الفرقة بين السعودية وإيران، ولكن، علّق العمير: “أعتقد أن أمراضنا الكثيرة لا تحتاج إلى أن نزيدها أمراضًا، فمن كثر ما فينا من أمراض لا نحتاج إلى عدو خارجي، ونحن نتحمل مسؤولية ما نراه الآن من خلافات مذهبية وجانبية، لكننا نرمي المسؤولية على العدو الخارجي لنرتاح، وهذا الرمي مشهور منذ ثمانية أو تسعة قرون”.

ونوه “العمير” بأن الخلاف السني-الشيعي موجود من 1400 سنة، أي ليس خلافًا جديدًا، “ينتقل من منطقة إلى منطقة ومن زمن إلى زمن، وتحصل المذابح، الخلاف الآن ودائمًا في تقديري هو خلاف سياسي، وما دام الخلاف سياسيًا فيمكن حله”.