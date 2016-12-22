نشر موقع “أوراسيا ريفيو” الأذربيجاني تقريرا عن صلات اليهود بالسعودية، مستشهدا بقصة عقيد جيش متقاعد يدعى مايك نيولاندر، وهو يهودي يعيش الآن في ولاية فرجينيا.

وقال الموقع الأذربيجاني في تقرير ترجمته وطن نقلا عن العقيد اليهودي: في خريف عام 1990، ” تلقيت إشعارا بأنه سوف يتم تحويلي إلى فرقة الفرسان الأولى، التي كانت متجهة للمملكة العربية السعودية، وعلى الرغم من أنه ظاهريا كان يمنع اليهود من دخول البلاد، قال لنا ملك السعودية حينها فهد بن عبد العزيز: لدينا يهود في جيشنا، يتدربون مع وحداتنا “!.

ولفت نيولاندر إلى أنه خلال هذه الفترة كانت حرب الكويت والعراق مشتعلة، مضيفا أنه كانت هناك مشكلة في دخوله إلى المملكة، حيث كانت هناك مخاوف لدى الجيش الأمريكي حيال الجنود اليهود، لذلك تم تغيير بطاقات الهوية الخاصة بالجنود في خانة الديانة لتصبح مسيحي، وهو أمر أزعج العديد من الجنود لأنه ينكر حقيقة معتقداتهم.

واستطرد العقيد اليهودي ” في سبتمبر 1990 ذهبت خارج أمريكا للدفاع عن بلد كانت تمنع دخول اليهود، وبعد أيام قليلة من وصولي، قال لي قسيس المعمدان: لقد حصلت على رسالة سرية من خلال قنوات اتصال أمريكية وأنه سيتم السماح لي بالانصراف في تمام الساعة 1800 من القاعدة الجوية التي كنت أقيم بها للاحتفال بعيد الأنوار اليهودي “.

وذكر العقيد مايكل أنه قضى العطلة في السعودية واحتفل بعيد الحانوكا لأول مرة، حيث كانت الطقوس تقام في سرية تامة في غرفة بلا نوافذ، ولم يتمكن مع زملائه من الغناء أو الرقص، لأن معظم الحضور كانوا غرباء عن بعضهم البعض.

وأشار إلى أنه في الاحتفال تحدث حاخام يدعى رومر عن الحانوكا في حضور عدد من الجنود.